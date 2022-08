Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 10. August 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Polizei warnt vor dreistem Dieb

In letzter Zeit häufen sich bei der Polizei Wolfenbüttel Meldungen, dass im Stadtgebiet Wolfenbüttels immer häufiger eine unbekannte männliche Person in Gärten von Privathäusern angetroffen wird. Diese Person soll die meist älteren, oftmals auf dem Grundstück im Garten arbeitenden Hausbewohner in Gespräche verwickeln. So nutzt der Unbekannte diese Gelegenheit vermutlich aus, um auszukundschaften, wie er unbemerkt auf das Grundstück gelangen könnte. Anschließend versucht er dann z. B. über geöffnete Terrassentüren in die Gebäude zu gelangen, um dort vorgefundenes Bargeld zu entwenden. Bislang bekannte Örtlichkeiten: Salzdahlumer Straße, Am Herzogtore, An der Schildwiese und Am Roten Amte. Beschreibung der verdächtigen Person: männlich, 20-30 Jahre alt, zirka 175 cm groß, kräftige Statur, dunkel gekleidet, Bartträger, dunkle Haare, trägt oftmals ein Cap mit Schirm nach hinten. Am Montag, 08.08.2022, gegen 17:15 Uhr, konnte durch eine Streife der Polizei in der Straße Am Roten Amte eine verdächtige Person angetroffen und kontrolliert werden. Diese Person führte ungewöhnlich viel Bargeld mit sich, musste aber nach Abschluss polizeilicher Maßnahmen entlassen werden.

Die Polizei Wolfenbüttel bittet daher eindringlich Türen und Terrassentüren, auch bei Arbeiten im eigenen Garten, geschlossen zu halten. Mögliche weitere Zeugen oder gar weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 in Verbindung zu setzen.

