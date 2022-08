Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 10. August 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Hornburg: Einbruch in Kiosk des Freibades

Montag, 08.08.2022, 20:15 Uhr, bis Dienstag, 09.08.2022, 07:10 Uhr

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Montag auf Dienstag auf das Gelände des Freibades in Hornburg, Auf dem Hagenberg. Hier drangen sie gewaltsam in den dort befindlichen Kiosk ein und entwendeten zwei vorgefundene Spendendosen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 700 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Klein Denkte: Pedelec-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Dienstag, 09.08.2022, gegen 16:45 Uhr

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Kreisstraße 620 (zwischen WF Linden und Neindorf) an der Einmündung zur Kreisstraße 3 (Donnerburgstraße) ein Verkehrsunfall, bei dem die 60-jährige Fahrerin eines Pedelecs leicht verletzt worden ist. Demnach übersah ein 57-jähriger Autofahrer beim Rechtsabbiegen die bevorrechtigte Fahrerin des Pedelecs. Durch die Kollision stürzte sie zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum nach Wolfenbüttel gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell