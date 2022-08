Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 09.08.2022:

Peine (ots)

E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Am 08.08. fiel einer Funkstreifenbesatzung gegen 18:45 Uhr auf der Peiner Schäferstraße ein junger Mann auf einem E-Scooter auf. Da an dem Roller zunächst kein Versicherungskennzeichen zu erkennen war, sollte der Mann angehalten und kontrolliert werden. Zunächst kam er den Anhaltesignalen der Beamten nach und schien anzuhalten. Kurz bevor er kontrolliert werden konnte versuchte er dann aber mit höchstmöglicher Geschwindigkeit wegzufahren. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte er aber eingeholt und endgültig gestoppt werden. Danach zeigte sich, dass der Mann neben dem tatsächlich fehlenden Versicherungsschutz auch unter Drogeneinfluss stand, was möglicherweise Grund für die versuchte Flucht gewesen ist. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Kleintransporter kommt von Fahrbahn ab

In den frühen Morgenstunden des 08.08. ist der 20-jähriger Fahrer eines VW Crafter mit einem geparkten VW Golf kollidiert. Der Mann aus Peine befuhr gegen 03:30 Uhr die Lebenstedter Straße in Broistedt und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß er mit einem geparkten VW Golf zusammen. Der Golf wird durch den starken Aufprall in einen angrenzenden Gartenzaun geschoben und stark beschädigt. Der Fahrer des Crafter blieb unverletzt, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird vorläufig auf rund 11.000 Euro geschätzt.

Unfallflucht nach Fahrradunfall

Gegen 09:45 Uhr am 08.08. kam es auf dem Fahrradweg der Nord-Süd-Brücke in Peine zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radlern, wobei sich der Verursacher unerlaubt entfernte. Eine 89-jährige Frau aus Peine befuhr den rechtsseitigen Radweg in Richtung Innenstadt, als ein bislang unbekannter Fahrradfahrer sie überholte. Bei dem Überholvorgang touchierte er die Dame seitlich, wodurch diese zu Fall kam und sich am Knie und Schienbein verletzte. Nachdem der Verursacher noch kurz anhielt, um der Verletzten ein Taschentuch zu reichen entfernte er sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es habe sich dabei um einen 50-60- jährigen Mann mit weiß/ orangenem Kurzarmhemd gehandelt. Er habe eine Halbglatze und graue Haare gehabt und sei weder Brillen- noch Bartträger. Der Mann sei mit einem schwarzen E-Bike unterwegs gewesen. Vorbeikommende Passanten versorgten die Gestürzte und informierten Rettungsdienst und Polizei. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung ins Peiner Klinikum eingeliefert.

