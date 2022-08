Polizei Salzgitter

Salzgitter Lebenstedt: alkoholisierter Täter beschädigt vier parkende PKW

Dienstag, 09.08.2022, gegen 03:20 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen informierte ein Zeuge die Polizei, dass er einen bis dahin unbekannten Täter nach Sachbeschädigungen an parkenden PKW zu Fuß in der Swindonstraße verfolgen würde. Durch die sofort eingesetzte Funkstreife konnten der Zeuge und der mutmaßliche Täter, ein 29-jähriger Mann aus Salzgitter, noch in Tatortnähe angetroffen werden. Nach ersten Ermittlungen hatte der alkoholisierte 29-Jährige aus bislang unbekannten Gründen vier parkende PKW durch Kratzer im Lack und weiteren Beschädigungen erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 3000 Euro geschätzt. Ein Alkoholtest ergab beim 29-Jährigen einen Alkoholwert von 2,88 Promille. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

