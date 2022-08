Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 09.08.2022:

Peine (ots)

Durch Feuer beschädigte Bank in Sierße

Bereits am 19.07.2022 ist eine hölzerne Parkbank in Sierße beschädigt worden. An einem Feldweg zwischen Wald und Sportplatz in Sierße meldete eine Zeugin gegen 11:45 Uhr eine qualmende Holzbank, sie alarmierte auch die Feuerwehr. Nachdem die Bank durch die Ortsfeuerwehren Bettmar und Sierße abgelöscht worden ist, zeigte sich, dass das Feuer möglicherweise durch eine Zigarette verursacht worden ist. Die Bank wurde durch den Brand beschädigt, die Schadenssumme beträgt mehrere Hundert Euro. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Vechelde.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell