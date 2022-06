Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrerin eines grauen Audi A 7 gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird die Fahrerin eines grauen Audi A 7 mit der Städtekennung GE, die am Dienstag, 7.6.2022, 10.50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Ahlen, Westenmauer begangen hat. Die Flüchtige fuhr auf dem Parkplatz vorwärts durch zwei Parklücken um zu wenden und stieß dabei gegen einen grauen Ford Focus, der an der hinteren linken Seite beschädigt wurde. Anschließend fuhr die südländisch aussehende geschätzt 30-Jährige, die ein Kopftuch trug und ein Kind im Auto hatte, in Richtung Kino weiter. Hinweise zu der Frau und dem Audi nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

