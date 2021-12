Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Unfallflucht in Bretten - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag am Kreisverkehr Weißhofer Straße / Georg-Wörner-Straße in Bretten sucht die Polizei Zeugen.

Ein 53-jähriger Mann fuhr mit seinem Skoda am Dienstag gegen 0.15 Uhr die Weißhofer Straße von Knittlingen kommend in Richtung Kreisverkehr Georg-Wörner-Straße. Er fuhr in den Kreisverkehr ein und wollte diesen an der dritten Ausfahrt verlassen. Auf Höhe der zweiten Ausfahrt, der Georg-Wörner-Straße, überholte ihn ein dunkles Auto, das auch in die Georg-Wörner-Straße einbiegen wollte. Es kam zum Unfall, bei dem offenbar niemand verletzt wurde. Das vermutlich unfallverursachende Auto fuhr einfach weiter in die Georg-Wörner-Straße, obwohl es vorne rechts erheblich beschädigt sein müsste. Der Skoda des 53-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden allein an diesem Auto wird auf um die zwölftausend Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder die Angaben zu dem unfallverursachenden dunklen Pkw machen können. Diese können sich gerne mit der Verkehrsgruppe der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944840 in Verbindung setzen.

