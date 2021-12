Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nachtrag zu: Eigene Wohnung in Mehrfamilienhaus in Brand gesetzt - Tatverdächtiger festgenommen

Karlsruhe (ots)

Wie bereits berichtet, soll am Mittwochabend, gegen 21.00 Uhr, ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Heilbronner Straße seine eigene Wohnung in Brand gesetzt haben. Der seither Gesuchte konnte nun nach umfangreichen Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen der Polizei in Durlach festgenommen werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe dauern weiterhin an.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell