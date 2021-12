Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 23-Jähriger in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Sonntag ein 23-jähriger afghanischer Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Dem Beschuldigten wird unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Der 23-Jährige wurde am Samstagabend als Mitfahrer in einem Pkw kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana. Eine Nachschau im Pkw förderte eine Tüte mit mehr als 27 Gramm Kokain zu Tage. Nach seiner Festnahme wurde er aufgrund psychischer Auffälligkeiten in ein Justizvollzugskrankenhaus gebracht.

