Polizei Münster

POL-MS: Einbruch an der Kanalstraße - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwochabend (22.12., 19:15 bis 20:15 Uhr) an der Kanalstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Den Erkenntnissen zufolge hebelten die Einbrecher an dem Küchenfenster, öffneten dies und kamen so in das Gebäude. Dort begaben sie sich in alle Räume und suchten nach Wertvollem. Mit noch unbekannter Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell