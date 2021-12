Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Mann nach Bedrohung der Ex-Freundin festgenommen

Karlsruhe (ots)

Nach einer Bedrohung seiner Ex-Freundin in Stutensee konnte der 22-jährige Mann am Sonntagabend von Polizeibeamten seiner Wohnanschrift in Bruchsal festgenommen werden.

Die ebenfalls 22-jährige Geschädigte verständigte kurz vor 20 Uhr die Polizei, weil ihr Ex-Freund unerlaubt über ein Fenster in ihre Wohnung eingedrungen und sie dort mit einem Messer bedroht hatte. Noch vor Eintreffen der Polizisten verließ der Mann die Wohnung. Wenig später wurde er vor seiner Wohnung in Bruchsal durch mehrere Beamte festgenommen. Im Zuge der Festnahme wurde auch ein Diensthund eingesetzt, weil der 22-Jährige den Anweisungen der Polizisten nicht Folge leistete. Hierbei wurde der junge Mann leicht verletzt. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Weitere Ermittlungen dauern an.

Heike Umminger, Pressestelle

