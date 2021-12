Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - 29-Jähriger in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Samstag ein 29-jähriger deutscher Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Der wohnsitzlose Beschuldigte soll in der Nacht zum Samstag gemeinsam mit einer weiteren bislang unbekannten Person versucht haben, über ein Baugerüst in ein Firmengebäude in der Fritz-Erler-Straße einzudringen, um Stehlenswertes zu entwenden. Nachdem die beiden erfolglos versucht hatten, die Dachterrassentür mit einem unbekannten Werkzeug gewaltsam aufzuhebeln, begaben sie sich wieder auf das angrenzende Baugerüst, mutmaßlich um auf diesem Wege die Tatörtlichkeit wieder zu verlassen. Zu diesem Zeitpunkt war das Objekt bereits durch Polizeikräfte teilweise umstellt. Der 29-Jährige konnte durch Polizisten versteckt im 6. Obergeschoss festgestellt und widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Seinem Mittäter gelang indes die Flucht in unbekannte Richtung. Auch eine Durchsuchung des gesamten Tatobjekts führte nicht zum Auffinden des zweiten Täters.

Bei der Durchsicht der mitgeführten Sachen konnte bei dem Festgenommenen ein Multischleifer festgestellt werden. Hierbei handelt es sich vermutlich nicht um das Aufbruchswerkzeug, sondern mutmaßlich um weiteres Diebesgut.

