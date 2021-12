Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe- 73-jähriger Fußgänger von Pkw erfasst

Karlsruhe (ots)

Schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzung zog sich ein 73 Jahre alter Fußgänger zu, als er am Freitagmorgen von einem Pkw erfasst wurde.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr kurz nach 08:00 Uhr der 26 Jahre alte Kia-Fahrer, die Christofstraße in Richtung Auer Straße. Im dortigen Kreuzungsbereich angekommen, soll er in einem engen Radius von der Christofstraße nach links in die Auerstraße abgebogen sein. Hierbei erfasst er mit seinem Fahrzeug den querenden Fußgänger. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Rentner zur stationären Aufnahme in eine Klinik.

Marion Kaiser, Pressestelle

