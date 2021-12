Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe-Durlach - Spielautomat in Gaststätte aufgebrochen

Karlsruhe (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 04:15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Badener Straße in Durlach ein.

Nachdem sie sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Innere der Gaststätte verschafft hatten, hebelten sie dort die befindlichen Geldspielautomaten auf. Anschließend nahmen die Diebe die darin befindlichen Geldkassetten an sich und verschwand mit ihrer Beute bislang unerkannt. Wie hoch der durch den Einbruch entstandenen Sachschaden ist, kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Zeugenhinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach gerne telefonisch unter 0721 49070 entgegen.

