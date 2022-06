POL-WAF: Ahlen. Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Warendorf (ots) - Ein 10-jähriges Kind ist am Freitag (03.06.2022, 07.30 Uhr) von einem Hund in Beckum gebissen worden, der Halter ging weiter. Der Hundehalter ließ den Hund zuvor ohne Leine in der Nähe mehrerer Schulkinder auf der Straße Zur Goldbrede laufen. Trotz Aufforderung, leinte er den Hund nicht an. Das Kind wurde kurz darauf gebissen und schrie auf. Der Mann ging weiter, das Kind nach Hause. Wir suchen den ...

