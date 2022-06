POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Einbruch in Lagerraum

Warendorf (ots) - Mehrere Edelstahlteile sind zwischen Montag (30.05.2022) und Freitag (03.06.2022) in Beckum gestohlen worden. Der oder die Täter haben sich Zutritt zu dem Gelände eines Unternehmens an der Straße Auf dem Tigge verschafft und die Teile gestohlen. Wer kann Informationen zu dem Diebstahl geben? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de ...

