POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Fahnenmast abgesägt

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Sonntag (05.06.2022, 09.25 Uhr) Zigaretten aus einem aufgebrochenen Zigarettenautomaten in Oelde gestohlen. Ein 58-jähriger Oelder konnte beobachten, wie der Unbekannte die Zigaretten aus dem Automaten an der Straße Am Ruthenfeld stahl. Anschließend sei der Tatverdächtige mit einem Fahrrad geflüchtet. Ein weiterer unbekannter Zeuge fuhr in seinem Auto an der Stelle vorbei und ...

mehr