Polizei Hagen

POL-HA: Mann schlägt Supermarkt-Scheibe ein und verletzt sich dabei schwer

Hagen (ots)

Am Sonntag Morgen, 01.05.2022, wurde die Polizei zu einem Supermarkt an der Eilper Straße gerufen. Passanten hatten dort eine eingeschlagene Scheibe und davor eine große Blutlache festgestellt. Die Beamten folgten der Blutspur und konnten in einer nahegelegenen Bushaltestelle einen 20-jährigen Mann auffinden, der eine schwere Schnittverletzung an der Wade hatte und daraus eine erhebliche Menge an Blut verlor. Die Verletzung dürfte er sich bei der Zerstörung der Fensterscheibe zugezogen haben, wobei das Motiv für die Tat noch Gegenstand der Ermittlungen ist. Die Person musste vor Ort notärztlich behandelt und anschließend einem Krankenhaus zugeführt werden.

M.S.

