Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer beschädigt 3 Pkw und flüchtet

Hagen (ots)

In der Nacht auf den 01. Mai kam es in der Voerder Straße, in Höhe "Im Lonscheid", zu einer Verkehrsunfallflucht, wobei drei Pkw, die gegenüber der Einmündung geparkt waren, beschädigt wurden. Die Spurenlage lässt darauf schließen, dass ein Motorradfahrer entweder die Voerder Straße in Richtung Voerde befuhr, oder aus der Straße "Im Lonscheid" kam und dann nach rechts abgebogen ist, wobei er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und dann nach links von der Fahrbahn abkam und mit den drei dort abgeparkten Pkw kollidierte. Der Fahrer könnte sich hierbei auch verletzt haben. Beschädigt wurden ein Fiat, ein Mitsubishi und ein VW. Der Gesamtschaden an diesen Pkw wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter 02331/986-2066 entgegen.

