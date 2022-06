POL-WAF: Beckum. Flucht vor Kontrolle

Warendorf (ots) - Ein 17-jähriger Beckumer ist am Samstagmorgen (04.06.2022, 02.20 Uhr) vermutlich von einem 23-jährigen Beckumer angegriffen und geschlagen worden. Der 17-Jährige war mit zwei weiteren Jugendlichen in Beckum Am Volkspark unterwegs, als er von dem 23-Jährigen angesprochen wurde. Die Jugendlichen gingen umgehend weiter, woraufhin der mutmaßliche Täter an den 17-Jährigen herantrat und ihn ins Gesicht ...

mehr