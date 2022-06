POL-WAF: Beckum. Diebstahl von Edelstahlteilen

Warendorf (ots) - An seinem Auto fehlte das vordere Kennzeichen, aus diesem Grund forderten Polizisten am Freitag (03.06.2022, 21.10 Uhr) einen Autofahrer in Beckum auf anzuhalten. Der 40-jährige Fahrer war auf der Zementstraße unterwegs, als den Beamten das Auto auffiel. Der Beckumer beschleunigte sein Auto stark als er den Streifenwagen bemerkte und flüchtete in ein Wohngebiet. Er missachtete dabei eine rote Ampel ...

