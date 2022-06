Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: PKW übersehen

In der Dalkinger Straße hat am Donnerstag, gegen 17 Uhr, ein 24-Jähriger mit seinem Opel eine verkehrsbedingt wartende, 24-jährige Ford-Fahrerin übersehen. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Bopfingen: Aufgefahren

Ein 48-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 10 Uhr die Ostalbstraße von Bopfingen in Richtung Nördlingen. Beim Abbiegen musste er, aufgrund Gegenverkehr, seinen Audi abbremsen. Dies bemerkte eine nachfolgende Audi-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Bopfingen/Oberdorf: Anhänger beschädigt PKW

Beim Rangieren in einem Hof eines Baustoffhandels in der Ellwanger Straße beschädigte am Freitagfrüh, gegen 10:20 Uhr, ein 60-jähriger VW-Caddy Fahrer mit seinem Anhänger einen ebenfalls dort geparkten VW-Caddy eines 45-Jährigen. An dem PKW entstand ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro.

