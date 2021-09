Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Kinderlaufrad gefunden

Bild-Infos

Download

Lingen (ots)

Am Dienstagmorgen wurde an der Gleesener Straße im Ortsteil Bramsche ein Kinderlaufrad aufgefunden. Anwohner hatten sich bei der Polizei gemeldet, weil in der näheren Umgebung keine Kinder des entsprechenden Alters wohnen. Das Laufrad wurde von der Polizei sichergestellt. Hinweise nimmt die Dienststelle in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell