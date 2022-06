Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, exhibitionistische Handlung, Kabel entwendet

Aalen (ots)

Rosengarten: Nach Unfall Gülle ausgelaufen

Am Donnerstagvormittag gegen 11:15 Uhr füllte ein 42-jähriger Lkw-Fahrer Gülle aus einem Container an der K2593 in seinen Lkw. Nach Beendigung des Befüllvorgangs blieb der 42-Jährige aufgrund eines Fahrfehlers an dem Container hängen und beschädigte diesen so, dass mehrere tausend Liter Gülle ausliefen. Durch den Unfall entstand ebenfalls geringer Sachschaden in bislang unbezifferter Höhe.

Fichtenberg: Unfall zwischen Radfahrer und LKW

Ein 69-jähriger Radfahrer befuhr am Mittwochvormittag gegen 10:15 Uhr die L1050 von Fichtenberg in Richtung Oberrot. Dort wollte er nach links auf einen Radweg einbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der 69-Jährige einen 53-jährigen Lkw-Fahrer, welcher den Radfahrer gerade überholen wollte. Der Lkw-Fahrer wollte noch nach links ausweichen und überfuhr einen Leitpfosten. Der Radfahrer prallte dennoch gegen den Lkw und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Rot am See: Kabel von Baustelle entwendet

Zwischen Dienstag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 7:00 Uhr entwendeten Unbekannte von einer Baustelle in der Hauptstraße ein fünfadriges Stromkabel, welches dort an einen Stromkasten angeschlossen war. Das Kabel hat ein Gewicht von circa 25-30 Kilogramm. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 4.000 Euro.

Die Polizei Rot am See bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07955 454.

Schrozberg: Zeugen nach exhibitionistischer Handlung gesucht

Am Donnerstag gegen 16:40 Uhr soll laut einer 24-jährigen Zeugin ein bislang unbekannter nackter Mann am Spielbacher See sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben.

Der Mann wird als recht große, bzw. über 180 cm groß beschrieben. Er soll einen großen Bauch, ansonsten eine normale Statur gehabt haben. Er hatte graue, stoppelige und lichte Haare: Zudem war er auf der Brust behaart. Zwischenzeitlich trug er eine kurze Hose und ein graues T-Shirt.

Die Polizei Blaufelden bittet um weitere Zeugenhinweise unter Telefon 07953 92510.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell