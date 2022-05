Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: VU-Flucht in Lingenfeld Lingenfeld, Germersheimer Straße Samstag, 28.05.2022, 07.45 Uhr

Germersheim (ots)

Durch eine Polizeistreife wurden in einem Kiesbett neben der Germersheimer Straße in Lingenfeld diverse Fahrzeugteile festgestellt. Die dort aufgestellte Laterne wies am Pfosten leichte Kratzspuren auf. Der dazugehörige Lampenschirm wurde einige Meter weiter aufgefunden. Der unbekannte Pkw-Führer kam vermutlich von der Fahrbahn ab und beschädigte die Laterne. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne den Schaden zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter Telefon: 07274-9580 oder Email: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

