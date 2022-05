Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an Stromkasten Germersheim, Schloßstraße Samstag, 27.05.2022, um 20.55 Uhr

Germersheim (ots)

In der Schloßstraße in Germersheim wurde die geöffnete Tür an einem Stromkasten festgestellt. Bei genauer Ansicht konnten die Polizeibeamten vereinzelt gelöste und abgerissene Kabelverbindungen entdecken. Der Stromversorger wurde kontaktiert und reparierte die Beschädigungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell