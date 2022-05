Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Drogen ja, Party nein

Ranschbach (ots)

Ein 17-Jähriger hatte in Mannheim unbefugt den Pkw eines Freundes in Gebrauch genommen und wollte damit zu einer Party nach Ranschbach. Feiernde konnte er scheinbar nicht antreffen, dafür gegen halb 3 am heutigen Morgen eine Streife der Polizei Landau. Die Polizisten konnten feststellen, dass der junge Mann unter Cannabis-Einfluss stand und noch keinen Führerschein hatte. Eine Blutprobe wurde genommen und entsprechende Anzeigen erfasst.

