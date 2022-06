Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz hinter einer Bushaltestelle in der Sulzbacher Straße eignete sich am Donnerstag gegen 14.45 Uhr eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen einen geparkten Pkw Ford Fiesta und flüchtete anschließend. Er hinterließ ca. 500 Euro Sachschaden. Die Polizei Backnang bittet nun Unfallzeugen, sich unter Tel. 07191/9090 zu melden.

Backnang: Motorradfahrer leicht verletzt

Ein 59-jähriger Fahrer eines Piaggio-Rollers befuhr am Donnerstag gegen 21 Uhr die Gartenstraße und bremste zum Abbiegen in ein dortiges Parkhaus ab. Ein nachfolgender 27-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Der 59-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. An den Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Burgstetten: Unfallflucht

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen streifte ein unbekannter Autofahrer einen in der Neue Straße parkenden Pkw Ford Mondeo und verursachte dabei ca. 3000 Euro Fremdschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hierzu Beobachtungen tätigte, wird gebeten, sich mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Unfallflucht

Im Elsterweg ereignete sich zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 16.45 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Vorbeifahren schrammte ein unbekannter Autofahrer einen dort parkenden VW Polo und verursachte dabei ca. 1500 Euro Fremdschaden. Danach flüchte der Unbekannte, ohne den Vorfall zu melden. Wer Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Winnenden: Beschädigtes Auto nach Unfall gesucht

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr streifte eine 64 Jahre alte Dacia-Fahrerin in der Parkgarage am Adlerplatz einen geparkten VW. Anschließend fuhr sie in ihrer Aufregung nach Hause und verständigte von dort aus die Polizei. Bei einer anschließenden Überprüfung der Unfallörtlichkeit war das beschädigte Fahrzeug allerdings nicht mehr vor Ort. Laut der Unfallverursacherin handelt es sich hierbei um einen silbernen VW, vermutlich Beetle. Der Besitzer des beschädigten Pkw bzw. Zeugen, die Hinweise auf diesen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

