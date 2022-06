Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: In Grundschule eingebrochen - Pedelec entwendet - Stromkabel entwendet - PKW aufgebrochen - Grabschmuck entwendet

Aalen (ots)

Ellwangen: PKW aufgebrochen

Im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch brachen bislang Unbekannte einen VW auf, welcher auf einem Parkplatz in der Georg-Elser-Straße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug wurden Kleidung, Zigaretten und Hygieneartikel entwendet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu wenden.

Jagstzell: Stromkabel entwendet

In der Christgasse wurde auf einer Baustelle in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von einem Starkstromkabel - vermutlich mittels einem Bolzenschneider - etwa 25 m abgeschnitten und entwendet. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Pedelec entwendet

Bislang unbekannte Diebe haben in der Zeit von Mittwoch, 20.30 Uhr bis Donnerstag, 08:30 Uhr, aus einer Tiefgarage in der Schwerzerallee ein neuwertiges weißes Pedelec im Wert von circa 4500 Euro entwendet. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein X-Flyer, Typ Upstreet 5 7.10 WS/43 mit Gepäckträger und schwarzem Metallkorb. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171/3580 entgegen.

Gschwend: Grabschmuck entwendet

Am Mittwoch wurde von Angehörigen bemerkt, dass von einem Grab auf einem Friedhof in der Friedhofstraße ein dort fest verankerter Messing-Fußball entwendet wurde. Der Schaden beträgt rund 500 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Spraitbach unter 07176/6562 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: In Grundschule eingebrochen

In der Zeit von Mittwoch, 19 Uhr bis Donnerstag, 7 Uhr, wurde in eine Grundschule in der Szekesfehervarer Straße eingebrochen. Ein bislang unbekannter Einbrecher verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäudeinneren, entwendete augenscheinlich jedoch nichts. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 07171/3580 bei der Polizei Schwäbisch Gmünd zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell