Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Gebäude mit Farbe besprüht - Diesel und Diesel entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen-Beinstein: Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein 29-jähriger BMW-Fahrer übersah am Mittwochabend gegen 20:15 Uhr beim Einfahren in einen Kreisverkehr in der Schorndorfer Straße aufgrund der tiefstehenden Sonne einen 53 Jahre alten Radfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer stürzte anschließend und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Waiblingen: Feuerwehreinsatz

Auf dem Herd vergessenes Essen löste am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr einen Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Danziger Platz aus. Der Bewohner hatte einen Topf mit Essensresten auf dem eingeschalteten Herd vergessen, weshalb dieser zu Rauchen begann und letztlich den Rauchwarnmelder aktivierte. Die Feuerwehr kam mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und konnte Schlimmeres verhindern.

Winnenden: Sporthalle beschmiert

Zwischen Freitag und Montag beschmierten bisher unbekannte Täter eine Wand, zwei Türen und einen Abfalleimer der Stadionsporthalle in der Albertviller Straße mit roter Farbe. Aufgrund der aufgeschmierten Parolen ist davon auszugehen, dass die Täter der politisch linken Szene zuzuordnen sind. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Leutenbach: Diesel entwendet

Unbekannte Diebe brachen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen den Tankdeckel eines Lkw, der beim Kreisverkehr an der L 1127 abgestellt war, auf und entwendeten ca. 400 Liter Diesel. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Winnenden: Bankfiliale mit Farbe beschmiert

Am Mittwoch zwischen 0 Uhr und 12 Uhr wurde die Eingangstüre einer Bankfiliale in der Marktstraße mit politisch linken Parolen beschmiert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Am Mittwochnachmittag gegen 15:20 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer beim Rückwärtsausparken auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Friedrich-List-Straße einen verkehrsbedingt haltenden Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Mercedes beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 7 Uhr und 16 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz P3 des Rems-Murr-Klinikums, vermutlich beim Öffnen der Fahrertüre, die Beifahrertüre eines geparkten BMW. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 12 Uhr und 13:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz in der Wiesenstraße einen geparkten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegengenommen.

Urbach: Gitterboxen entwendet

Auf einem Betriebsgelände am Karl-Dungs-Platz wurden zwischen Mittwoch und Montag (25.05.-30.05.2022) sieben Metall-Gitterboxen im Wert von ca. 1000 Euro entwendet. Zum Abtransport der Ware müsste ein größerer Anhänger oder sonstiges Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein. Die Polizei Plüderhausen bittet nun zur Klärung des Tatgeschehens um Hinweise und nimmt diese unter Tel. 07181/81344 entgegen.

Fellbach: Wohnungseinbruch

Im Johannes-Brenz-Weg wurde zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstag, 00.15 Uhr, in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter stiegen gewaltsam über ein aufgebrochenes Fenster ein und entwendeten Wertgegenstände. Die Polizei Fellbach bittet nun zur Klärung des Tatgeschehens unter Tel. 0711/57720 um sachdienliche Hinweise.

Backnang: Vorfahrt missachtet

Eine 78-jährige Renault-Fahrerin befuhr am Mittwochmorgen gegen 8.40 Uhr die Sachsenweiler Steige und missachtete an der Einmündung zur Straße Zum Schneckenbühl die Vorfahrt. Sie stieß dort mit einer 33-jährigen Ford-Fahrerin zusammen, die den Unfall nicht mehr verhindern konnte. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4500 Euro. Die beiden Autofahrerinnen blieben unverletzt.

