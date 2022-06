Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Crailsheim: Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Am Mittwoch kurz vor 23:00 Uhr fuhr eine 53-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Straße in den Riedwiesen. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte. Dabei verletzte sie sich schwer und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Crailsheim: Unfall beim Einfahren auf Straße

Am Dienstag gegen 16:30 Uhr befuhr eine 41 Jahre alte VW-Fahrerin die Gaildorfer Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Frankenhardt. Auf Höhe eines Betriebsgeländes wollte ein 77-Jähriger mit seinem Opel aus diesem auf die Straße ausfahren. Dabei übersah er den VW. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Vellberg-Talheim: Farbschmierereien

Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 7:00 Uhr beschmierten Unbekannte ein Schul- und Kindergartengebäude in der Schönblickstraße mit schwarzer und gelber Farbe. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Polizei Bühlertann bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07971 5137.

Schwäbisch Hall: Zusammenstoß an Einmündung

Gegen 17:35 Uhr am Mittwoch wollte eine 31 Jahre alte VW-Fahrerin von der Straße An den Wasenwiesen in die Bühlertalstraße einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 33-Jährigen, welche mit ihrem VW auf der Bühlertalstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 33-J#hrige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro.

Schwäbisch Hall-Steinbach: Rollerfahrer bei Sturz leicht verletzt

Am Mittwoch gegen 20:10 Uhr befuhr ein 35-Jähriger in einem Smart den Kleincomburger Weg zur Bretzinger Steige in Fahrtrichtung Steinbach und übersah einen von rechts vom Kleincomburger Weg kommenden 38-Jährigen auf einem Peugeot-Roller. Um eine Kollision mit dem PKW zuverhindern, bremste der Rollerfahrer sein Zweirad stark ab, kam dadurch ins Schlingern und kam in der dortigen scharfen Linkskurve ins Bankett und stürzte. Der 38-jährige Rollerfahrer wurde dabei leicht verletzt. An Dem Roller entstand ein Sacshchaden von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell