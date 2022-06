Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Taxifahrt nicht bezahlt - Tasche entwendet - Sträflicher Leichtsinn - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren

Auf der Ebnater Steige kam es am Dienstagmittag kurz vor 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Im Rückstau an der Einmündung zur Heidenheimer Straße fuhr eine 43-jährige PKW-Lenkerin auf das vor ihr stehende Fahrzeug auf. Da ein Fahrzeuginsasse über Schmerzen klagte, rückte auch ein Rettungswagen an; eine Untersuchung vor Ort ergab, dass alle Beteiligten unverletzt blieben.

Essingen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Eine 51-Jährige verursachte am Dienstagnachmittag gegen 15.25 Uhr einen Sachschaden von rund 12.000 Euro. Zur Unfallzeit wechselte sie auf der B 29 zwischen Aalen und Essingen von der Geradeausspur auf den Abbiegestreifen. Hierbei übersah sie das Fahrzeug einer 70-Jährigen und streifte diesen. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Essingen: Fahrzeug übersehen

Von einem Parkplatz kommend, fuhr eine 28-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr mit ihrem Chrysler auf die Margarete-Steiff-Straße ein. Hierbei übersah sie den Mercedes Benz eines 51-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Aalen: 8000 Euro Sachschaden

Beim Wenden seines Mercedes-Sprinters beschädigte ein 66-Jähriger am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr den Hyundai einer 34-Jährigen, die hinter seinem Fahrzeug den Stadionweg befuhr. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Rosenberg: Taxifahrt nicht bezahlt

Gegen 1.30 Uhr am Mittwochmorgen ließen sich zwei bislang unbekannte Männer vom Aalener Bahnhof mit einem Taxi in die Haller Straße nach Rosenberg fahren. Am Zielort angekommen, stiegen die beiden aus und flüchteten zu Fuß, ohne den angefallenen Betrag von 78 Euro zu bezahlen. Ein Zeuge beobachtete, wie die beiden sich hinter einem Pkw und einem Baum versteckten. Beim Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Polizei waren die Unbekannten nicht mehr vor Ort. Bei einem der Fahrgäste handelte es sich um einen dunkelhäutigen, ca. 17 oder 18 Jahre alten Mann, der schlank und ca. 165 cm groß ist. Er sprach akzentfreies Deutsch und war u.a. mit einer blauen Jacke und einer schwarzen Basecap bekleidet. Der zweite Täter ist ebenfalls ca. 18 Jahre, ca. 170 cm groß und schlank. Er hat kurze dunkelbraune Haare, welche zu einer Undercutfrisur geschnitten sind. Bekleidet war er mit einem weißen Pulli, schwarzer ärmellosen Weste und einer schwarzen Hose. Hinweise auf die beiden Männer nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Bopfingen: 19-Jähriger verursachte rund 13.000 Euro Schaden

Auf rund 13.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 19-Jähriger am Dienstagabend verursachte. Kurz vor 22 Uhr fuhr er mit seinem Alfa Romeo in der Jahnstraße rückwärts, wobei er gegen die Fahrerseite eines geparkten Mercedes Benz fuhr. Am Fahrzeug des 19-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bopfingen: Feuerwehreinsatz

Mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Bopfingen am Dienstagmittag gegen 14 Uhr zu einem Brand auf Höhe Meisterstatt aus. Dort hatte eine landwirtschaftliche Maschine Feuer gefangen. Der Brand konnte vom 53 Jahre alten Fahrer der Maschine selbst gelöscht werden, ehe die Feuerwehr eintraf. Vermutlich war ein Defekt in der Kraftstoffzufuhr die Brandursache.

Schwäbisch Gmünd: Sträflicher Leichtsinn

Beamten des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers bemerkten am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Rektor-Klaus-Straße ein Fahrzeug, auf dessen Beifahrersitz ein Kleinkind stand, das im Begriff war, während der Fahrt auf das Armaturenbrett zu klettern. Die auf dem Rücksitz sitzende Mutter des Kindes hatte ebenfalls keinen Sicherheitsgurt angelegt. Da sich im Pkw auch keine geeignete Sitzschale für das Kind befand, musste die Mutter mit dem Kind zu Fuß weitergehen. Der 49 Jahre alte Pkw-Fahrer muss nun mit entsprechenden Konsequenzen rechnen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen - 4000 Euro Schaden

Von einem Grundstück kommend fuhr ein 58-Jähriger am Dienstagabend kurz nach 21 Uhr mit seinem Skoda auf die Weißensteiner Straße ein. Hierbei übersah er den Audi eines 31-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Tasche entwendet

In der Vorderen Schmiedgasse legte eine 22-Jährige am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr ihre Bauchtasche auf einer Bank ab, um etwas aus ihrem Rucksack zu holen. Anschließend ging sie ein Stück weiter, ehe ihr dann auffiel, dass sie ihre Bauchtasche vergessen hatte. Bei ihrem Eintreffen entfernte sich gerade hektisch eine Frau. Die 22-Jährige fragte die Unbekannte, ob sie die Tasche hätte, was diese jedoch verneinte. Die Unbekannte ist ca. 50 Jahre alt und korpulent. Sie trägt eine graue Kurzhaarfrisur. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Hose mit weißem Muster und einer grünen Jacke. Die Frau führte einen Einkaufstrolly mit sich, der mit mehreren Plastiktüten bepackt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 41-Jähriger seine Kawasaki am Dienstagnachmittag gegen 14.40 Uhr an der Einmündung Herlikofer Straße / Aalener Straße anhalten. Eine 40-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW auf das Motorrad auf, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

