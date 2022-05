Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sammlungsbetrug - Farbschmiererei - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Spendensammler unterwegs - Polizei prüft Vorfälle

Die Fellbacher Polizei erlangte Kenntnis, dass am heutigen Dienstagvormittag in der Zeit zwischen 10 Uhr und 12 Uhr Spendensammler im Stadtbereich von Fellbach und in Oeffingen unterwegs waren. Die beiden jungen Männer führten Klemmbretter bei sich, sprachen Passanten an und sollen angeblich für karikative Zwecke Spenden gesammelt haben. Es besteht der Verdacht, dass die Spendeneinnahmen nicht dem angegebenen Zweck zugeführt werden, weshalb die Fellbacher Polizei Ermittlungen wegen eines möglichen Sammlungsbetrugs aufgenommen hat. Zeugen des Vorfalls und Passanten, die Geld spendeten, sollten sich zur Klärung der Einzelheiten nun bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Fellbach: Lkw aufgebrochen

In der Nacht zum Dienstag wurde die Seitenscheibe eines Mercedes Sprinters, der in der Esslinger Straße parkte, eingeschlagen. Die unbekannten Täter gelangten ins Führerhaus, schlugen dort die Trennscheibe zum Laderaum ein und konnten so die Schiebetüre öffnen. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie mehrere elektrische Baugeräte im Wert von ca. 3000 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Poizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Kernen im Remstal: E-Scooter entwendet

Ein auf einem Balkon eines Wohnhauses in der Albert-Moser-Straße abgestellter E-Scooter wurde zwischen Montagabend und Dienstagmorgen entwendet. Es handelte sich um einen Roller der Marke IO Hawk in schwarzer Lackierung im Wert von ca. 2000 Euro. Die Polizei in Kernen hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet nun unter Tel. 07151/41798 um sachdienliche Hinweise zum Vorfall sowie zum Verbleib des Fahrzeugs.

Welzheim: Auto mutwillig beschädigt

Die Lackierung eines auf dem Parkplatz Laufenmühle (L 1180) parkenden Pkw BMW wurde am Montag mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter zerkratzte die Oberfläche des Wagens erheblich und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell