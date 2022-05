Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Container aufgebrochen - Streitigkeit in LEA löst Polizeieinsatz aus - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Container aufgebrochen

Bislang unbekannte Diebe brachen im Zeitraum zwischen Donnerstag, 26.05., 17:30 Uhr und Montag, 30.05., 07:00 Uhr, zwei verschlossene Baucontainer auf einer Großbaustelle am ehemaligen Hirschbachfreibad in der Hirschbachstraße auf. Aus einem der Container wurde ein Rotationslaser der Marke Hilti im Wert von etwa 2200 Euro entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 zu melden.

Hüttlingen: Parkplatzrempler

Beim Rückwärtsausparken auf einem Kundenparkplatz in der Kocherstraße beschädigte am Montag, gegen 15:30 Uhr, ein 72-Jähriger mit seinem BMW einen gegenüber geparkten Opel eines 43-Jährigen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Aalen: Radfahrer angefahren - Verursacher gesucht

Gegen 07:30 Uhr fuhr am Montagfrüh ein BMW-Fahrer aus Wasseralfingen kommend in den Kreisverkehr der Willy-Brandt-Straße ein. Hierbei übersah er einen bereits im Kreisverkehr fahrenden 16-Jährigen Mountainbike-Lenker. Der BMW fuhr von hinten auf das Fahrrad auf, wodurch der Jugendliche stürzte und sich leicht verletzte. Im Anschluss daran hielt der Fahrer des BMW zunächst an, um sich nach dem Befinden des 16-Jährigen zu erkunden. Nachdem dieser angab nicht verletzt worden zu sein, setzten beide ihre Fahrt fort, ohne die Personalien auszutauschen. Nachdem der 16-Jährige im Laufe des Tages Schmerzen verspürte, wurde der Unfall doch noch bei der Polizei angezeigt. Das Polizeirevier Aalen bittet nun den Fahrer des dunklen BMW sich unter der Rufnummer 07361/5240 zu melden.

Ellwangen: Streitigkeit in LEA löst Polizeieinsatz aus

Am Montagabend kam es gegen 18 Uhr in der Kantine der Landeserstaufnahmeeinrichtung zu einer Auseinandersetzung zwischen etwa 20- 30 Bewohnern. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gerieten zunächst zwei 22-jährige Bewohner an der Essensausgabe in einen Streit, welcher im weiteren Verlauf zu eskalieren drohte. Aufgrund dieser Meldung fuhren insgesamt neun Streifenfahrzeuge des Polizeipräsidiums Aalen die Örtlichkeit an. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Lage jedoch bereits beruhigt. Die an der Streitigkeit beteiligten Personen erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren oder zurückgerollt?

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Montagmittag in der Aalener Straße ereignete. Dort kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes-Benz Sprinter und einem dahinter befindlichen Mercedes-Benz Vito, bei welchem ein Gesamtschaden von rund 2100 Euro entstand. Unklar ist derzeit, ob das vordere Fahrzeug zurückrollte oder das hintere Fahrzeug auffuhr. Zeugen des Unfalls werden deshalb gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Im Zeitraum von Donnerstag, 26.05., 14 Uhr bis Sonntag, 29.05., 16 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter einen in der Straße "Am Limes" abgestellten Opel Corsa. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580.

Mutlangen: Vorfahrt missachtet

Ein 50-jähriger VW T-Roc Fahrer sowie seine 47-jährige Beifahrerin wurden am Montag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 50-Jährige befuhr gegen 18 Uhr die B298 von Spraitbach Richtung Mutlangen, als ein 77-jähriger VW-Multivan Fahrer aus Mutlangen kommend an der Abzweigung L1155 nach links in Richtung Pfersbach einfahren wollte und hierbei den entgegenkommenden T-Roc übersah. Infolgedessen kollidierten die beiden Fahrzeuge nahezu Frontal. Durch den Anstoß prallte der VW-Multivan zusätzlich gegen einen stehenden Nissan eines 44-Jährigen, der von Pfersbach kommend auf die B298 einfahren wollte. Der 77-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Nach polizeilicher Einschätzung entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 35.000 Euro.

Gschwend-Seelach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer befuhr am Montag gegen 16:30 Uhr die B298 von Seelach in Richtung Gschwend. In einer dortigen scharfen Linkskurve geriet das Heck seines Aufliegers auf die Gegenfahrspur und touchierte einen entgegenkommenden VW eines 18-Jährigen. Der LKW- Fahrer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrer des weißen LKW mit weißem Auflieger geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Westhausen: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 71-jähriger Lenker eines Kia befuhr am Montag gegen 16:10 Uhr die Dalkinger Straße in Fahrtrichtung Aalener Straße. Kurz nach der dortigen Kirche wollte der Kia-Lenker nach links auf den dortigen Parkplatz einbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 18-jährigen Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der junge Fahrer stürzte in der Folge auf die Fahrbahn und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Mutlangen: PKW überschlägt sich

Ein 27-jähriger Lenker eines Ford Focus befuhr am Montag gegen 23:45 Uhr die Bundesstraße 298 von Mutlangen in Richtung Spraitbach. In einer langgezogenen Linkskurve kam er mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den dortigen Richtungstafeln. Im weiteren Verlauf versuchte der Fahrer auf die Fahrbahn zurück zu lenken. Hierbei kam das Fahrzeug ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach auf dem Grünstreifen der Gegenfahrbahn zum Liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall wird leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Am dem nicht mehr fahrbereiten Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Schwäbisch Gmünd: Anhänger löst sich von PKW

Am Dienstagmorgen gegen 07:45 Uhr versuchte ein PKW-Lenker mit angehängtem Anhänger zu rangieren. Hierbei löste sich der Anhänger vom PKW. Der Fahrer stieg daraufhin aus seinem PKW aus, um den Anhänger abzufangen. Hierbei vergaß er jedoch an seinem Automatikfahrzeug die Bremse zu aktivieren, so dass dieses davon rollte und gegen eine Hausmauer prallte, wodurch ein Schaden von insgesamt etwa 1500 Euro entstand.

