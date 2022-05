Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Vermisstensuche im Bereich Plattenwald

Aalen (ots)

Seit dem Vormittag des 30.05.2022 war die Polizei in Backnang auf der Suche nach einer vermissten Person aus einem Wohnheim in Plattenwald. Am späten Nachmittag wurde auch ein Polizeihubschrauber zur Suche eingesetzt. Zeitweise musste auch der Bahnverkehr im dortigen Bereich eingestellt werden. Mittlerweile konnte die vermisste Person wohlbehalten aufgefunden werden. Das Polizeipräsidium Aalen bedankt sich für die eingegangenen Hinweise aus der Bevölkerung.

