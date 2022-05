Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vandalismus an Schulen - Zigarettenautomat aufgebrochen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Winnenden-Schelmenholz: Sachbeschädigung an Grundschule - Zeugen gesucht

Zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen kletterten Personen auf das Flachdach der Grundschule in der Straße Steinhäusle. Dort stiegen sie u.a. auf die Kuppeln der Oberlichter. Ein Oberlicht gab der Belastung nach und brach ein, sodass mindestens eine Person durch das Oberlicht hindurch in den darunter befindlichen Toilettenraum stürzte. Mit einer in der Schule aufgefundenen Leiter stieg sie wieder nach oben aufs Dach. Ob sich die Person beim Sturz verletzte, ist bislang unklar. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Mofa entwendet

Zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 0:15 Uhr wurde am Winnender Bahnhof ein Mofa vom Hersteller Hercules entwendet. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Zeugen nach Unfall am Rems-Murr-Klinikum gesucht

Am Sonntagnachmittag gegen 17:40 Uhr fuhr ein 14-jähriger Jugendlicher mit seinem Pedelec einen Fußweg von der dortigen Apotheke in Richtung Kurzzeitparkplätze entlang. Zeitgleich wollte ein bislang unbekannter BMW-Fahrer aus den Kurzzeitparkplätzen ausparken. Es kam zum leichten Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Jugendlichen. Anschließend kam es zu einem kurzen Gespräch zwischen den Parteien, wobei zunächst niemand einen Schaden geltend machte, weshalb beide weiterfuhren. Kurze Zeit später stellten sich beim Jugendlichen jedoch Schmerzen ein. Das Polizeirevier Winnenden sucht daher den bisher unbekannten Autofahrer. Beim Pkw soll es sich um einen schwarzen BMW, der zum Unfallzeitpunkt mit zwei Personen besetzt war, handeln. Der Fahrer bzw. Zeugen, die Hinweise auf diesen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Welzheim: Vandalismus am Busbahnhof

In der Nacht zum Sonntag schlugen bisher unbekannte Täter am Busbahnhof zwei Scheiben eines Busses ein. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Kirchberg an der Murr: Motorrad contra Pkw

Ein 20-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntag gegen 18.30 Uhr die L 1114 zwischen Aspach und Kirchberg. Am Ausgang einer Rechtskurve kam er zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entkommenden Pkw BMW zusammen. Der Motoradfahrer wurde hierbei schwer, die 51-jährige Autofahrerin leicht verletzt. An den Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro.

Fellbach: Zigarettenautomat aufgebrochen

Am Sonntagmorgen zwischen 4 Uhr und 5 Uhr wurde im Schmidener Weg ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Es wurde festgestellt, dass die unbekannten Täter den Automaten sprengten und Bargeld sowie Tabakwaren in noch unbekannter Höhe entwendeten. Die Polizei in Fellbach hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet nun unter Tel. 0711/57720 um sachdienliche Hinweise zum Vorfall.

Kernen im Remstal: Fensterscheiben beschädigt

Am Gebäude der Rumold-Realschule in der Schafstraße wurden zwischen Mittwoch und Sonntag mehrere Fensterscheiben mutwillig beschädigt, zwei davon gänzlich eingeschlagen. Die Höhe des hierbei verursachten Sachschadens wurde noch nicht beziffert. Die Polizei Fellbach bittet nun zur Aufklärung der verübten Sachbeschädigungen um sachdienliche Hinweise und nimmt diese unter Tel. 0711/57720 entgegen.

