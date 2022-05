Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: 23-Jährige sexuell belästigt - Versuchter Einbruch - PKW beschädigt - Unfälle

Aalen (ots)

Rainau-Schwabsberg: Vorfahrt missachtet - Person schwer verletzt

Eine 84-jährige Frau ist am Montagfrüh bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Gegen 07:50 Uhr befuhr eine 36-jährige Opel-Fahrerin die Abfahrt der B290 zur K3320. Beim Abbiegen nach links in Richtung Dalkingen, übersah sie einen von links heranfahrenden Toyota, deren 58-jährige Fahrerin und ihre 84-jährige Beifahrerin in Richtung Schwabsberg unterwegs waren. Durch den Aufprall kippte der Toyota um und kam auf dem Dach zum Stillstand. Hierbei wurde die Toyota-Fahrerin leicht und deren Beifahrerin schwer verletzt. Der verursachte Schaden beträgt rund 20000 Euro.

Lorch: PKW beschädigt

Aufgrund eines entgegenkommenden PKWs musste am Montag gegen 07:30 Uhr eine 71-Jährige ihren Mercedes in der Kellerbergstraße rückwärts rangieren. Hierbei stieß sie mit ihrem Fahrzeug gegen einen hinter ihr haltenden Ford einer 54-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Einbruch

Zwischen Mittwoch, 25.05., 15:45 Uhr und Montag, 30.05., 06:50 Uhr, versuchten bislang unbekannte Diebe in eine Grundschule in der Szekesfehervarer Straße einzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Sie verursachten jedoch einen Schaden von rund 500 Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Ausparkunfall

Beim Ausparken fuhr am Montagfrüh gegen 08:45 Uhr eine 47-Jährige in der Rektor-Klaus-Straße mit ihrem Fiat gegen ein, auf einer Verkehrsinsel befindliches, Verkehrsschild. Dabei entstand am PKW ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: 23-Jährige sexuell belästigt - Zeugin gesucht

Am Freitagnachmittag gegen 16:15 Uhr wurde in der Bahnhofstraße, im Bereich der Brücke am Forum, eine 23-jährige Frau sexuell belästigt. Ein bislang unbekannter Mann fasste der jungen Dame zunächst an die Schulter und im weiteren Verlauf an den Po. Nachdem er daraufhin von einer bislang unbekannten Frau angesprochen wurde, ließ er von der 23-Jährigen ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Mann war etwa 35-Jahre alt und schlank. Er hatte kurze braune Haare und trug ein pink-rotes T-Shirt und eine weiße Sweatshirt-Jacke.

Die Polizei in Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Frau, die den unbekannten Mann auf sein Verhalten angesprochen hat, sich unter der Rufnummer 07171 / 3580 zu melden.

