Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberjettingen: Unbekannter setzt Pkw und Baustellentoiletten in Brand

Ludwigsburg (ots)

Wegen Brandstiftung ermittelt das Polizeirevier Herrenberg gegen einen noch unbekannten Täter, der am Montag gegen 17:30 Uhr im rückwärtigen Bereit eines Unternehmens in der Heilbergstraße einen Kleintransporter in Brand setzte. Er setzte dabei mutmaßlich ein Brandmittel ein, das er im Bereich des Kühlergrills platzierte. Der Brand wurde von einer Passantin bemerkt und die sofort alarmierte Feuerwehr konnte einen Vollbrand des Fahrzeugs verhindern. Dennoch entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Vermutlich derselbe Täter hat auf einer etwa 200 Meter entfernten Baustelle in der Wittumstraße zwei Baustellentoiletten angezündet, die dabei komplett zerstört wurden. Der hier angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Das Polizeirevier Herrenberg bittet Personen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07032 2708-0, zu melden.

