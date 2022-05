Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 21-jährige Frau wurde mit Gasdruckrevolver verletzt - Diebstahlsdelikte - Scheibe beschädigt - Mädchen im Freibad sexuell belästigt - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: 36-Jähriger schoss mit Gasdruckrevolver vor Diskothek

Vor einer Diskothek in der Annonaystraße wurde am Sonntagmorgen mehrfach mit einem Revolver auf eine junge Frau geschossen.

Vorausgegangen war ein Vorfall, der sich in dem Tanzlokal ereignete. Das 21-jährige Opfer wurde dort von dem 36-jährigen Tatverdächtigen belästigt, woraufhin der aufdringliche Mann das Lokal verlassen musste.

Als die 21-Jährige gegen 2.30 Uhr die Diskothek verließ, wurde sie von dem Tatverdächtigen erneut angegangen. Dabei schoss er mit einem Gasdruckrevolver mehrfach gezielt auf die 21-Jährige, traf diese im Bereich des Halses und der Hüfte und flüchtete anschließend zu Fuß. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Der Tatverdächtige konnte später von der alarmierten Polizei in einem Zimmer in einer Gaststätte in der Sulzbacher Straße vorläufig festgenommen werden.

Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Der 36-jährige, serbische Staatsangehörige, der sich unerlaubt in Deutschland aufhalten soll, wird am Montagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt.

Backnang: Bargeld entwendet

Einem 80-jährigen Fußgänger wurden am Sonntagmittag 35 Euro entwendet. Der Senior lief in der Unterführung beim Bahnhof, als er von einem fremden Mann von hinten angerempelt wurde. Der Fremde ging danach in Richtung Bahngleise weiter. Der Senior bemerkte im Anschluss, dass seine Geldbörse, die er mit einer Kette an der Hose befestigt hatte, aus der Tasche hing. Das Scheingeld fehlte. Die Polizei wurde im Anschluss alarmiert, jedoch konnte der geflüchtete Tatverdächtige nicht mehr im Umfeld festgestellt werden. Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: Er war zwischen 25 und 30 Jahre alt und hatte ein südländisches Aussehen. Der Mann trug eine graue Anglermütze und dunkelgraue Oberbekleidung. Weitere Hinweise zum Vorfall, der sich gegen 14.30 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Backnang unter 07191/9090 entgegen.

Weinstadt-Endersbach: Scheibe der Sporthalle beschädigt

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen wurde die äußere Scheibe eines Doppelglasfensters an der Sporthalle des Schulzentrums Benzach durch einen Steinwurf beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Winnenden: Motor entwendet

Bislang unbekannte Diebe entwendeten zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen von einer Baustelle in der Hungerbergstraße den Motor eines Dachdeckerliftes im Wert von etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Urbach: Vorfahrt missachtet

Ein 41 Jahre alter Mercedes-Fahrer bog am Montag gegen 12:45 Uhr vom Pestalozziweg nach links auf die Rechbergstraße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 40-jährigen Citroen-Fahrerin und kollidierte mit dieser. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7000 Euro.

Backnang: Jugendlicher belästigte Mädchen im Freibad

Ein 16-jähriger Junge soll am letzten Freitagnachmittag im Freibad in der Martin-Dietrich-Allee mehrere junge Mädchen gegrabscht haben. Bislang erstatteten zwei dieser Mädchen im Alter von 10 und 13 Jahren eine Anzeige. Der Vorfall wurde auch von mehreren Badegästen wahrgenommen. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zur Klärung des Vorfalls sollten sich nun Zeugen und insbesondere auch die weiteren Opfer unter Tel. 07191/9090 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell