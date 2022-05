Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Betrunkener Autofahrer

Aalen (ots)

Korb: Unfallflucht

Am Montagmorgen gegen 8 Uhr streifte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Winnender Straße beim Vorbeifahren einen geparkten Fiat Punto und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Pkw beläuft sich auf ungefähr 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Gegen Leitplanke geprallt

Ein 33-jähriger Volvo-Fahrer befuhr am Montagmorgen gegen 9 Uhr die B 14 in Richtung Backnang. Kurz vor der Ausfahrt Waiblingen-Mitte verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitplanke. Der Autofahrer blieb unverletzt, der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Alfdorf: Betrunkener Autofahrer

Ein 21-jähriger Golf-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 00.20 Uhr die Verbindungsstraße von der Maierhofer Sägmühle in Richtung Lorch. Infolge seiner Alkoholisierung kam er nach rechts von der Straße ab und fuhr in den Straßengraben. Der Autofahrer blieb hierbei unverletzt. Weil er mit über 1,4 Promille am Steuer saß, wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet, wobei seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen wurde.

Welzheim: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr im Ebniseeweg vermutlich zum Wenden in eine Hofeinfahrt und stieß dort gegen einen geparkten Pkw Audi A 3. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher und hinterließ ca. 1000 Euro Sachschaden. Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen Sonntag, 1 Uhr, und Montagnachmittag ereignete, wird von der Polizei Welzheim unter Tel. 07182/92810 erbeten.

Urbach: Vorfahrt missachtet

Ein 41-jähriger Fahrer eines Mercedes-Lieferwagens befuhr am Montag gegen 12.45 Uhr den Pestalozziweg und beabsichtigte nach links in die Rechbergstraße einzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts einfahrenden Citroen-Fahrerin und stieß mit dieser zusammen. Es entstand dabei 7000 Euro Sachschaden. Die Insassen blieben unverletzt.

Schorndorf: Motorradfahrer verletzt

Ein 38-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr am Montagmorgen gegen 8 Uhr die Straße Im Rehfeld. An der Einmündung zur David-Wolleber-Straße musste er einem einbiegenden Auto ausweichen und stürzte beim Bremsen. Der Zweiradfahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. An seinem Roller entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

