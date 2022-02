Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte brechen Container mit Reifen und Felgen auf und verursachen Schaden von ca. 350.000 Euro, Einbrecher erbeuten Kupferrohre, Heizkörper und Baumaterial, Einbrecher in Hammah

Stade (ots)

1. Unbekannte brechen Container mit Reifen und Felgen auf und verursachen Schaden von ca. 350.000 Euro

Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Montag, den 31.01., 18:00 h und Montag, den 07.02., 14:00 h in Stade auf ein Betriebsgelände eines Autohauses im Gewerbegebiet im Heidbecker Damm gelangt und haben dort drei Container aufgeflext. Aus diesen Lagerräumen konnten die Täter dann ca. 800 Reifen samt Felgen entwenden, auf ein entsprechendes Fahrzeug verladen und dann damit unerkannt die Flucht antreten. Zwischen Freitag, den 04.02., 18:00 h und Montag, den 07.02., 12:00 h haben sich ebenfalls Unbekannte in der Ferdinand-Porsche-Straße nach dem Aufschneiden eines Zaunes an der Rückseite des Firmengeländes auf ein Grundstück eines dortigen Autohauses begeben und dort einen weiteren Lagercontainer aufgehebelt. Aus diesem konnten dann ca. 120 Reifen mit Felgen erbeutet und abtransportiert werden.

Der angerichtete Schaden an beiden Tatorten dürfte sich auf über 350.000 Euro belaufen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den beiden Taten gemacht haben, die Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben oder die sonstige Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stade Polizei zu melden.

2. Einbrecher erbeuten Kupferrohre, Heizkörper und Baumaterial

Unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Freitag, 16:00 h und Montagmorgen, 08:00 h in der Stade Innenstadt in der Straße "Am Burggraben" nach dem Aufbrechen eines Kellerfensters in ein dortiges Mehrfamilienhaus eingedrungen und haben diverse Kupferrohre, Heizkörper und diverse Baumaterialien entwendet. Zum Abtransport müssen der oder die Täter mit einem passenden Fahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Einbrecher in Hammah

In Hammah in der Straße Westerende sind unbekannte Einbrecher in der vergangenen Nacht zwischen 03:30 h und 05:30 h nach dem Aufhebelen einer Terrassentür in das Inneres eines dortigen Einfamilienhauses eingestiegen und haben im Erdgeschoss sämtliche Räume durchsucht. Mit einer geringen Menge Bargeld als Beute konnten der oder die Einbrecher dann unbemerkt flüchten.

Ebenfalls in der letzten Nacht zwischen 01:00 h und 06:00 h sind Unbekannte in der Straße Rehbersmoor nach dem Aufhebelen einer Terrassentür in ein weiteres Wohnhaus eingedrungen und haben dieses nach brauchbarem Diebesgut durchsucht. Mit einer geringen Menge Bargeld, einer Spielekonsole sowie einem hochwertigen Kompass als Beute konnten auch hier die Einbrecher flüchten ohne erkannt zu werden.

Der angerichtete Sachschaden wird an beiden Tatorten auf zusammen über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell