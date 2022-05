POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle, Pkws zerkratzt, Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Korb: Unfallflucht Am Montagmorgen gegen 8 Uhr streifte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Winnender Straße beim Vorbeifahren einen geparkten Fiat Punto und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Pkw beläuft sich auf ungefähr 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 ...

