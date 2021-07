Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. PKW überschlägt sich auf der K51

Warendorf (ots)

Eine 49-Jährige aus Sassenberg fuhr am Freitag, 23.07.2021, gegen 18.57 Uhr, mit ihrem PKW VW auf der K51 von Warendorf nach Füchtorf. In Höhe des Holzablageplatzes geriet sie in einer leichten Rechtskurve vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegen kommender 26-jähriger Warendorfer erkannte dies und versuchte, mit seinem PKW Audi auszuweichen. Dennoch kam es zu einer seitlichen Kollision beider PKW. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kam der VW der 49-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stillstand. Rettungskräfte brachten die leicht verletzte Frau in ein Krankenhaus. Der Audi des 26-Jährigen prallte gegen die Leitplanke, die vier Insassen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die K51 bleib während der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

