Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt - Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am 25.07.2021, um 13:00 Uhr, fuhr ein 70-jähriger Ahlener mit seinem Kraftrad die Kreisstraße 21 (Sendenhorster Straße) in Richtung stadteinwärts. Auf Höhe der Einmündung Münsterstraße musste er verkehrsbedingt stark abbremsen, verlor die Kontrolle über sein Kraftrad und kam zu Fall. Dadurch erlitt der 70-jährige schwere Verletzungen. Der Ahlener wurde durch einen Rettungswagen in ein nahegelegendes Krankenhaus gebracht. Am Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell