Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde, 32 beschädigte Pkw im Stadtgebiet von Oelde, Polizei sucht Zeugen

Warendorf (ots)

Am 24.07.2021, gegen 04:25 Uhr, beschädigte eine unbekannte männliche Person einen Heckscheibenwischer eines geparkten Pkw im Bereich Grüner Weg in Oelde. Dabei wurde er von einem Zeugen überrascht und flüchtete fußläufig in Richtung Ennigerloher Straße. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten bisher weitere 31 Beschädigungen an Pkw im Stadtgebiet Oelde festgestellt werden. Überwiegend wurden die Scheibenwischer beschädigt und Kennzeichen abgerissen. Die bisher betroffenen Tatorte beziehen sich auf die Straßen Grüner Weg, Ennigerloher Straße, Von-Galen-Straße, Overbergstraße, Im Kapellengarten, Simmeriss und Geiststraße im Stadtgebiet Oelde. Der Täter wird beschrieben als männlich, ca. 170 cm groß, ca. 75 kg schwer, schmale Statur. Er sei bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke und einer dunklen Hose. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, sich bei der Polizeiwache Oelde, unter der Telefonnr.: 02522-915-531, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

