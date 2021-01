Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte entwenden Autoreifen

Hagen (ots)

Unbekannte montierten in einem Zeitraum von Mittwoch (20.01.2021), 20:00 Uhr bis Donnerstag (21.01.2021), 07:30 Uhr die Reifen von Autos eines Autohauses am Konrad-Adenauer-Ring ab. Ein Mitarbeiter bemerkte am Donnerstagmorgen, dass unbekannte Täter im rückwärtigen Außenbereich des Hauses an vier Fahrzeugen die Reifen entwendet hatten. Vor Ort konnten bislang keine Täterhinweise erlangt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell