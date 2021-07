Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf, 11 beschädigte Pkw im Stadtgebiet von Warendorf, Polizei sucht Zeugen

Warendorf (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 22.07.2021, auf Freitag, 23.07.2021, beschädigten Unbekannte bisher insgesamt 11 Pkw im Bereich Schückingstraße und Nordstraße in Warendorf. An den geparkten Pkw wurde der Lack erheblich zerkratzt. Insgesamt wird der Sachschaden auf 35000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, unter der Telefonnr.: 02581-600-332 oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

