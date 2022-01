Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Beifahrer durch Messerangriff attackiert

Hamm-Herringen (ots)

Am späten Montagabend (10. Januar) wurde ein 28-Jähriger auf der Radbodstraße in Höhe der Teutonenstraße Opfer eines Messerangriffs. Der Mann aus Hamm war gegen 21.20 Uhr als Beifahrer in dem Auto einer Bekannten unterwegs, als in Höhe der Einmündung zur Teutonenstraße ein Passat vermeintlich verkehrsbedingt neben ihm anhielt. Nach kurzem Wortgefecht stiegen drei Heranwachsende aus dem Volkswagen aus und begaben sich an die Beifahrerseite des anderen Autos. Hier beugten sich die jungen Männer in das geöffnete Fahrzeugfenster und stachen jeweils mit einem Messer auf das Bein des Endzwanzigers ein, wobei dieser verletzt wurde. Anschließend entfernten sich die Aggressoren in dem Passat in Richtung Westen. Der Verletzte und seine 30-jährige Fahrerin aus Hamm verfolgten das Tatfahrzeug noch bis zur Stockumer Straße - hier verlor sich jedoch die Spur. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtige VW auf der Straße "Herrenstein" gestellt werden. Die drei, zwischen 21 und 22-Jahre alten Insassen aus Hamm und Ahlen, wurden zur Identitätsfeststellung und erkennungsdienstlichen Behandlung auf die Polizeiwache Mitte gebracht. Der Passat, mitgeführte Mobiltelefone, ein Wiegegerät, Bargeld und ein Klappmesser wurden durch die Polizei beschlagnahmt. Der 38-jährige Verletzte konnte nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die Ermittlungen dauern an. (es)

