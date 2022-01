Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Crash auf Kanalbrücke - Fahrer betrunken

Hamm-Uentrop (ots)

Einen Schutzengel besaß ein 27-jähriger Mann aus Hamm am Montagabend (10. Januar) bei einem Verkehrsunfall auf dem Alten Uentroper Weg. Gegen 19.20 Uhr war er in Höhe der Maximilianbrücke mit seinem Audi in Richtung stadteinwärts unterwegs, als er im Bereich einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen A4 verlor. Zunächst geriet er auf den angrenzenden Grünstreifen, ehe er mit einer Leitplanke und anschließend mit zwei Straßenlaternen kollidierte. Im weiteren Verlauf der Odyssee stieß er mit weiteren Leitplanken zusammen und mähte schließlich einen Mast mit Hinweistafeln sowie ein Verkehrszeichen nieder. Danach kam der Audi auf einer Rasenfläche zum Stehen. Wie durch ein Wunder blieb der Fahrer unverletzt. Da der Endzwanziger unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm auf der Polizeiwache Mitte eine Blutprobe entnommen und das Autofahren bis auf weiteres verboten. Aufgefundene Betäubungsmittel wurde durch die Beamten sichergestellt. Der Audi war nicht mehr fahrbreit und musste abgeschleppt werden. Mitarbeiter der Stadtwerke Hamm übernahmen die Sicherung der zerstörten Laternen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf mehr als 35000 Euro geschätzt.(es)

