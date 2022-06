Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Gegen Verkaufsanhänger gefahren

Aalen (ots)

Gerabronn: Einbruch in Restaurant

Am frühen Mittwochmorgen gegen 01:45 Uhr verschafften sich zwei Diebe Zugang zu einem Restaurant in der Hauptstraße. Dadurch verursachten sie nach bisherigen Erkenntnissen einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Nach aktuellem Stand wurde nichts entwendet. Die beiden Männer entfernten sich anschließend von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise.

Schrozberg: Gegen Verkaufsanhänger gefahren

Ein 78-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts im Zeller Weg. Beim Einfahren in eine Parklücke fuhr der Mann gegen einen Verkaufsanhänger, sodass dieser gedreht wurde. Eine 60-jährige Verkäuferin, welche aus dem Anhänger heraus Waren verkaufte, verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

